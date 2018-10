Paco León i Anna R. Costa recreen en una sèrie el Madrid d'Ava Gardner del 1961

n El Festival de Cinema de Sant Sebastià s'ha obert cada vegada més a les noves tendències, en presentar estrenes de plataformes en línia. El dijous passat va ser el torn de la sèrie Arde Madrid, la comèdia en blanc i negre que han dirigit Paco León i la catalana Anna R. Costa per a Movistar+. La sèrie transporta l'espectador al 1961, en plena dictadura franquista, en un context en què Ava Gardner gaudia juntament amb una elit d'artistes, aristòcrates i estrangers de la dolce vita madrilenya, en una ficció protagonitzada pel mateix Paco León i Inma Cuesta, que interpreten Manolo i Ana Mari, un matrimoni de conveniència que treballa a casa d'Ava Gardner (Debi Mazar).

En una entrevista, els directors van explicar que volien fer una «sèrie diferent», fugint dels biopics i per narrar els «dos universos» de l'Espanya franquista: la de l'elit que vivia entre festes i la de la gent humil, «pobre i desinformada».

Ana Mari és una dona soltera, franquista i instructora de la secció femenina. Per ordres de Franco, rep l'encàrrec de treballar a casa d'Ava Gardner amb l'objectiu d'espiar-la. Per aconseguir-ho, fingeix estar casada amb Manolo, un estafador que es convertirà en el xofer de l'actriu americana. A través de les seves vivències, la trama aborda no només la intimitat de l'estrella de Hollywood, sinó també el context de l'Espanya del moment, amb el flamenc, la guàrdia civil, la secció femenina o els clans gitanos com a coprotagonistes.

La trama mescla fets històrics amb la ficció. La idea va sorgir quan els directors van saber, casualment, que Gardner i el general Perón havien estat veïns a Madrid i que l'actriu cridava «Perón, cabrón! Perón, maricón», mentre ell es dedicava a escriure els discursos per quan recuperés la presidència de l'Argentina, tot queixant-se del soroll de les festes a casa de l'estrella de Hollywood. A partir d'aleshores, León i Costa van encetar una recerca de documents històrics per començar a elaborar un guió.

Segons van explicar els directors, la sèrie no buscava ni convertir-se en un biopic de l'actriu ni en una ficció sobre l'època franquista, i utilitza els treballadors de casa d'Ava Gardner com a premissa per parlar de la societat espanyola dels anys 60. «Per a molts espanyols, l'actriu era una prostituta alcohòlica, mentre que per a altres era fascinant», va explicar Paco León, que encarnava tot allò que a l'Estat els era prohibit.