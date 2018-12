El CAC demana a la CCMA reflexionar sobre l'ús dels presentadors per publicitat

Davant les crítiques rebudes per la participació d'alguns presentadors de TV3 i Catalunya Ràdio en determinats anuncis de publicitat, el CAC insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a obrir una reflexió per trobar unes normes de conducta aplicables a tots els programes que inclouen continguts informatius, com ara els magazins. En un comunicat, el CAC argumenta que les queixes rebudes giren entorn de dues qüestions: la confusió que pot generar a les persones teleespectadores que professionals de la comunicació que són vistos com a referents d'opinió o d'informació apareguin fent prescripcions sobre marques comercials; i l'associació del prestador de serveis de comunicació audiovisual públic a marques comercials concretes mitjançant la imatge dels seus professionals.

El CAC ha constatat que no hi ha cap norma específica que afecti els professionals dels mitjans públics que presten la seva imatge a marques comercials, excepte un punt de la Guia editorial de la CCMA sobre incompatibilitats.