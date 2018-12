«30 minuts» retrata la lluita de «David contra Goliat» per les emissions de CO2

Aquesta nit, a les 21.55 h, el programa 30 minuts de TV3 emetrà la producció La glacera de Saúl. En el context de la programació especial de TV3 amb motiu de la Cimera sobre canvi climàtic, es podrà veure aquest reportatge que narra la lluita del Saúl, un agricultor peruà, contra una companyia alemanya que, amb les emissions de CO2 de les seves centrals tèrmiques, està produint el desgel de dues glaceres que podrien inundar la ciutat on viu. El reportatge explica la lluita de Luciano per aconseguir que RWE pagui el 0,47% de les obres de drenatge de l'estany que recull l'aigua de les glaceres i de modernització de la presa per impedir que el desglaç acabi en un desastre.