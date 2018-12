La Xarxa de Col·legis de Periodistes es reuneix a Barcelona

La Xarxa de Col·legis Professionales de Periodistes s'ha reunit aquest cap de setmana a Barcelona per avançar en la creació del Consell General de Col·legis de Periodistes. Els 9 col·legis que formen part de la xarxa van exposar els principals reptes, prioritats i línies de treball de cadascun, amb la finalitat de consensuar objectius i actuacions comunes.

La trobada va servir per avaluar els primers mesos de funcionament de la xarxa, constituïda formalment el juny d'aquest any, i per constatar el valor que ha aportat aquest espai col·laboratiu que ha permès compartir idees i serveis en favor de la professió i la defensa del periodisme.

Una part de la jornada es va dedicar a debatre la transformació de la xarxa en consell general i les gestions que cal fer per dur a terme aquest canvi. També es va tractar la precarietat laboral del sector, la no governamentalització dels mitjans públics i la igualtat de gènere als mitjans de comunicació.

El president del Consell de la Informació de Catalunya, Roger Jiménez, va participar en la jornada i va exposar la feina que realitza aquest òrgan d'arbitratge, creat el 1997 i que vetlla pel compliment del Codi Deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

La Xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes es va constituir formalment el 14 de juny passat, representa més de 7.000 periodistes col·legiats i col·legiades i està formada pels col·legis d'Andalusia, Astúries, Catalunya, Castella i Lleó, Galícia, la Rioja, Múrcia, Navarra i País Basc.