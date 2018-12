García Ferreras mostra les entranyes del món dels narcotraficants

Antonio García Ferreras mostrarà a La Sexta la realitat del narcotràfic al sud d'Espanya amb Estrecho, una sèrie documental dividida en dues parts, que s'emetrà entre avui i demà, que repassa el llarg camí que segueix la droga abans d'arribar fins a les mans del consumidor. El format té a més el testimoni de molts dels implicats en aquest procés, des dels narcotraficants, els policies que segueixen de prop les rutes de la droga per intentar interceptar-la, així com el ministre Marlaska, entre d'altres. D'aquesta manera, el presentador de l'espai Al rojo vivo viatja des de la zona de Ketama a les muntanyes del Rif, al nord del Marroc, fins als indrets on els traficants fan arribar la droga i la distribueixen a tota la Península.

Amb una caputxa, fent voltes per carrers i carreteres, així és com García Ferreras va poder accedir a un dels llocs més secrets dels narcos que operen al sud de la Península, les «guarderies», el lloc on els narcotraficants emmagatzemen els fardells de droga a punt per a la seva distribució. Aquests magatzems són el principal objecte de desig dels qui roben la droga a altres narcos.

García Ferreras també es troba amb diversos delinqüents que operen a la zona, i descobreix el seu arsenal d'armes, i pot conèixer persones que, d'una manera o altra, treballen per als narcotraficants portant a terme petites tasques imprescindibles per esquivar els controls policials, cada vegada més intensos a la zona.