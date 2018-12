«Servir y proteger» estrena demà una nova temporada amb novetats en l'elenc i les trames

La sèrie Servir y proteger estrena demà, dimarts, una nova etapa que presenta novetats, tant en l'elenc protagonista com en les trames. La ficció produïda per RTVE, en col·laboració amb Plano a Plano, suma noves cares: Antonio Garrido, Marta Calvó, Edurne, Maru Valdivielso, Marta Belmonte i Pau Cólera, entre d'altres. Entre les noves trames, la d'una família professional del crim, un nou perill arribat d'Europa de l'Est que crearà molts problemes a l'Alicia i l'Iker, o el terror sembrat per un misteriós estrangulador al barri.