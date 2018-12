Premis Nacionals de Comunicació per a «La competència» i canal 3/24

El jurat de la 17a edició dels Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha atorgat els guardons d'enguany al magazín La competència, en la categoria de Radiodifusió; al Canal 3/24 en la categoria Televisió; al fotoperiodista Tino Soriano, en la categoria de Premsa; al diari Núvol, en la categoria de Mitjans d'arrel digital; a Wallapop, en la categoria de Publicitat; i a Corisa Media Grup, en la categoria de Comunicació de proximitat. El jurat també ha atorgat una menció honorífica a la periodista Pepi Rafel, per la seva llarga trajectòria en el món de la comunicació local.

El lliurament dels guardons tindrà lloc el proper dilluns 10 de desembre en un acte presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, al Palau.

En la categoria de Radiodifusió, el jurat ha premiat el magazín La competència i n'ha valorat la «combinació de l'actualitat del dia i una mirada irònica i crítica, i conduït amb una agilitat i creativitat admirables». El Canal 3/24 ha estat premiat en la categoria de Televisió per haver aconseguit, al llarg de 15 anys, ser un canal de referència informativa imprescindible, gràcies a la feina dels seus professionals i a un treball d'equip internacionalment reconegut i acreditat. En la categoria de Premsa, el jurat ha reconegut Tino Soriano, fotoperiodista de llarga trajectòria, que ha obtingut nombrosos premis internacionals per la seva obra fotogràfica. Des del 2001 també és fotògraf de la National Geographic Society.

En la categoria de Mitjans d'arrel digital, el jurat ha premiat el diari Núvol per la seva «iniciativa de mirada àmplia i oberta sobre el panorama cultural de Catalunya». El jurat també ha reconegut Wallapop en la categoria de Publicitat, com a iniciativa catalana que ha transformat el sector publicitari dels classificats i ha esdevingut un dels mitjans digitals de publicitat de productes de segona mà de referència. Corisa Media Grup ha estat el premiat de la categoria de Comunicació de proximitat. I finalment, el jurat ha atorgat una menció d'honor a la periodista Pepi Rafel, per la seva trajectòria en el món de la comunicació local i l'esforç per preservar el patrimoni audiovisual de RTV El Clot–Sant Martí.