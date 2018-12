María Casado, orgullosa d'haver trencat el sostre de vidre de l'Acadèmia de TV

La nova presidenta de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió (ATV), María Casado, va reconèixer sentir-se orgullosa de ser la primera dona a ocupar aquest càrrec i va afirmar que «està molt bé» haver trencat el sostre de vidre en aquesta institució. «Ser la primera al final trenca, però no ho he fet sola. Tinc la immensa sort i l'orgull de tenir un equip equilibrat entre veterans, joves, dones, homes, companys de tot Espanya i de totes les televisions. Però sí, està molt bé haver trencat aquest sostre de vidre», va assegurar.

Casado (Barcelona, 1978), que succeeix Manuel Campo Vidal després de 12 anys al capdavant de l'Acadèmia de la Televisió, desitja que arribi el dia que «un fet com aquest» deixi de ser notícia i es normalitzi la situació perquè, va subratllar, les redaccions dels mitjans i les facultats de periodisme són plenes de dones. «Falta arribar als llocs de responsabilitat. Tant de bo algun dia, i que no tardem gaire, no ens sorprenguem i no haguem d'utilitzar aquest titular», va afegir la periodista de TVE.