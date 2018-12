Movistar+ retransmet en directe el partit entre el River Plate i el Boca Juniors

Demà a les 20.30 h el canal #Vamos de Movistar + emetrà en directe el partit històric i definitiu de la final de la Copa Libertadores: River Plate-Boca Juniors.

Els clients de la cadena podran seguir la programació especial que començarà dissabte a #Vamos, amb el reportatge «Boca-River: enemics íntims» i totes les notícies sobre el dia previ al partit. Diumenge s'emetrà Jon Sistiaga, entre les Barres Braves a les 14.00 hores i a partir de les 15.00h #Vamos en Joc cobrirà la prèvia des de la gespa del Santiago Bernabéu conduïda per Joseba Larrañaga i Rebeca Haro. Durant el partit, els especialistes més reconeguts –Carlos Martínez, Jorge Valdano, Gustavo López, Mónica Marchante, Ricardo Serra i Luis Miguel Hinojal– seran les veus de la retransmissió en directe. Després del joc, Juanma Castaño repassarà a El Partidàs de #Vamos tots els detalls d'una jornada per a la història. Copa Libertadores va començar amb la participació dels campions de les lligues més importants d'Amèrica del Sud -Argentina, el Brasil, Xile, Paraguai, Uruguai, Perú, Equador, Colòmbia i Bolívia–, però els anys 1970 s'hi va afegir un segon equip de cada país i també equips de Veneçuela. Actualment hi participen 47 equips i actualment s'ha convertit en el torneig internacional de futbol més important a escala de clubs de futbol del continent sud-americà.

El torneig d'aquest diumenge és la cinquanta-novena edició i el campió es disputarà la Copa Mundial de Clubs de la FIFA 2018, la Recopa Sud-americana 2019 contra el campió de la Copa Sud-americana 2018 i es classificarà a la fase de grups de la Copa Libertadores 2019.

En un principi el partit s'havia de disputar a Argentina, però a causa de les fortes pluges que van caure a Buenos Aires i els atacs dels ultres, es va anul·lar. Després de la suspensió pel desastre en matèria de seguretat, la Conmebol va decidir que no només es traslladaria a un altre país com havia dit en un principi, sinó també es disputaria a un altre continent, en aquest cas a Europa.