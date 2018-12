«Repor» explica com la ciència pot canviar la vida de les persones sordes

El reportatge d'aquesta setmana farà un balanç de com els implants coclears canvien la vida a les persones sordes entrevistant experts i afectats. N'és un exemple el doctor Manuel Manrique, director del departament d'Otorinolaringologia de la Clínica Universitària de Navarra i pioner a Espanya de l'implant coclear. Gràcies a aquesta tècnica, molts dels 2.500 nens sords que neixen cada any a Espanya han pogut arribar a sentir-hi.

També es parlarà amb les famílies que passen de rebre la notícia de tenir un fill sord a l'aprenentatge d'una nova manera de viure, perquè els implants només permeten sentir. Per això, les persones sordes necessiten aprendre a diferenciar i reconèixer fonemes i sons. Per veure com ho aprenen, Repor visita l'associació Eunate de familiars de persones sordes, on els logopedes fan classes tots els dies als nens. Per altra banda, el programa també farà una visita al col·legi Gaudem, un centre escolar de Madrid únic a Espanya que creu en l'educació oral i en signes a la vegada.