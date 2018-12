Elsa Artadi defensa la llibertat d'expressió als premis Comunicació

El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat va acollir ahir al vespre el lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació 2018. Presidit per la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, l'acte va rubricar el reconeixement a tots els premiats de la 27a edició dels guardons, és a dir, el Canal 3/24, el programa La competència de RAC1, el fotoperiodista Tino Soriano, el digital de cultura Núvol, Corisa Media Grup, Wallapop, i la periodista Pepi Rafel, distingida per la seva trajectòria en el món de la comunicació local. La consellera Artadi va demanar als premiats que utilitzin «l'autoritat» que els confereix el guardó per «denunciar qualsevol atac a la llibertat d'expressió i la independència» de la seva tasca.

Els Premis Nacionals de Comunicació 2018 van tornar al Palau de la Generalitat enguany, després que l'any passat no es lliuressin per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Això sí, no hi va haver el tradicional aperitiu de benvinguda, en solidaritat amb els polítics presos en vaga de fam, ni tampoc s'ha recuperat la dotació econòmica de 30.000 euros que solien tenir aquests guardons fins al 2016, tal com van fer notar amb ironia Òscar Andreu i Òscar Dalmau en recollir el seu premi per La competència de RAC1. Els Òscars també van aprofitar la seva intervenció per reclamar uns premis més paritaris.

En nom del Canal 3/24, premiat en la categoria de Televisió, van recollir el guardó el cap d'informatius de Televisió de Catalunya, David Bassa, i el seu director, Vicent Sanchis, que va dedicar el premi a «alguna gent que des de fa bastant de temps diu» que els serveis informatius de TV3 «no són plurals i no són neutrals» i que TV3 és una «màquina d'agitació i propaganda». El director va dir que no perd «la fe» que algun dia els convenceran que «som plurals, som neutrals i som una màquina de bons informatius i una mica de publicitat». Bassa, al seu torn, va defensar que «la força» del 3/24 són les seves xifres d'audiència i saber que «cada dia 800.000 persones s'hi connecten».

Tino Soriano, fotoperiodista de llarga trajectòria premiat en la categoria de Premsa, va fer un breu repàs de la seva trajectòria de «viatges i aventures», per tot seguit mostrar-se preocupat per evitar que «un ofici tan necessari no desaparegui», i va demanar «ajudes» per no esdevenir «els últims dinosaures» de la professió.