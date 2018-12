El sorteig de la Grossa de Cap d'Any serà conduït per Anna Bertran i Llucià Ferrer

El dilluns 31 de desembre, a les 12 del migdia, TV3 oferirà en directe, des dels platós de Sant Joan Despí, el sorteig de la Grossa de Cap d'Any. Aquest any presentaran el programa, amb una durada de 55 minuts, Llucià Ferrer i Anna Bertran. Ferrer presenta actualment el concurs de TV3 Atrapa'm si pots, i té una extensa trajectòria a la cadena pública, amb formats com Quin país! i L'aprenent. Per la seva banda, Bertran és actriu, i s'ha pogut veure en programes com Pop Ràpid, Polònia, Crakòvia, i també de col·laboradora a Tot es mou. Actualment compagina els escenaris amb algun projecte cinematogràfic.