Manel Fuentes presentarà el nou concurs sobre decoració que prepara Antena 3

En la història de la televisió ja hem vist gent cuinar, cosir, cantar, ballar, imitar o construir, però ara Antena 3 trenca amb tots els esquemes i apostarà per un nou concurs en què onze parelles aficionades al món de la decoració i les reformes lluitaran per convertir-se en els millors interioristes del país. Masters de la reforma és el títol del nou talent show d'Antena 3, que, a més, ja té presentador. El català Manel Fuentes, que també condueix el reeixit Tu cara me suena, ha estat elegit per fer-se càrrec d'aquesta nova aposta, que actualment es troba en fase de càsting.