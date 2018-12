Risto Mejide competirà amb Frank Blanco a les sobretaules de Cuatro

Després de nombrosos intents fallits, Mediaset ha decidit apostar fort per enfortir la graella de Cuatro. Aquesta vegada, els responsables de programació buscaran millorar els pobres resultats d'audiència de les sobretaules amb tota una estrella. Risto Mejide presentarà, de dilluns a divendres, Todo es mentira, un magazín que competirà, directament, amb el reeixit Zapeando de Frank Blanco a La Sexta. Al nou format, produït per Minoria Absoluta i que s'estrenarà a principi del 2019, es comentarà i s'analitzaran els assumptes més importants de l'actualitat en clau d'humor. A més, hi haurà entrevistes a personatges famosos de diversos àmbits.