ABC negocia la renovació per a l'onzena temporada de la sèrie «Modern Family»

Tot feia pensar que la desena temporada de Modern Family podria ser l'última. No obstant això, la cadena ABC ha confirmat que ja fa temps que treballa per renovar la reeixida comèdia per a una nova tanda d'episodis. Segons han indicat fonts pròximes als responsables de la comèdia al portal nord-americà Deadline, la cadena està negociant amb alguns dels seus actors la renovació del contracte. Ed O'Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet i Sofia Vergara estarien a punt de signar els contractes amb la productora 20th Century Fox TV per a l'esperada onzena temporada, que arribaria la tardor de l'any vinent.