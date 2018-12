«Operación Triunfo» decideix aquesta nit el seu guanyador amb la presència d'Amaia

Amaia, la guanyadora de l'última edició, serà l'encarregada aquesta nit de donar el testimoni al nou guanyador o guanyadora d' Operación Triunfo, tot donant a conèixer en directe com sona l'avançament del seu disc. Són cinc candidats -Alba Reche, Famous, Julia, Natalia i Sabela- i només un es convertirà en el gua-nyador de l'edició. El talent show de La 1 presentat per Roberto Leal rebrà, a més, un dels artistes pop de més èxit del moment, Pablo Alborán; i el duo format pels cantants Rozalén i David Otero.

En la gran final, els concursants defensaran en solitari una cançó escollida per ells. Al final de les cinc actuacions, es tancaran les línies telefòniques, així com l'oportunitat de votar a través de l'app oficial del programa. Els dos concursants que hagin rebut menys suport del públic es convertiran en el quart i cinquè classificats i es tornaran a obrir les línies.

Els tres concursants més votats pels espectadors pujaran de nou a l'escenari per interpretar el tema que van cantar a la gala 0, el 19 de setembre. Després de les tres actuacions es tancarà el període de votació i Roberto Leal nomenarà el guanyador d' Operación Triunfo 2018, el programa de RTVE produït en col·laboració amb Gest-music Endemol.



El repertori finalista

Amb el tema The Edge Of Glory de Lady Gaga, els cinc finalistes obriran la gala final. Els cinc han escollit el tema que interpretaran. Alba cantarà Creep de Radiohead; Famous, And I Am Telling You I'm a Not Going, de Jennifer Hudson; Julia, Déjame ser, de Manuel Car-rasco; Natàlia, Never Enough, de Loren Allred; i Sabela, Tris Tras, de Marful. Així mateix, els tres concursants que passin a la segona fase de votacions pujaran a l'escenari amb la cançó que van cantar a la gala de càsting final. Alba va interpretar Dangerous Woman, d'Ariana Grande; Famous, Faith, de Stevie Wonder; Julia, Vuelves, de Rozalén; Natalia, Crazy, de Gnarls Barkley; i Sabela, Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra.