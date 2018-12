«La Voz» s'estrenarà finalment els propers 7 i 8 de gener a Antena 3

La nova edició de La Voz, a Antena 3, donarà el tret de sortida després de les festes de Nadal. Concretament, segons ha donat a conèixer el grup Atresmedia, el programa musical s'estrenarà amb una doble entrega que s'emetrà el dilluns 7 i el dimarts 8 de gener.

D'aquesta manera, els espectadors podran viure dos dies seguits les «audicions a cegues» en programes més àgils i durada més curta, seguint una filosofia que permeti conciliar dins el prime time, en el marc del compromís adquirit fa uns dies per la cadena

La Voz, produïda per Atresmedia Televisión en col·laboració amb Boomerang TV, tindrà una presència total a les xarxes socials amb contingut exclusiu a Instagram, Twitter i Facebook que farà les delícies dels seguidors del format. A més, amb el propòsit d'apropar l'espectador i fer-lo partícip del programa, el canal oficial de Youtube tindrà vídeos exclusius.

Una nova etapa

Des que el més de juny passat es va saber que Atresmedia havia adquirit els drets per emetre el talent show a Espanya, en detriment de Mediaset España, el grup d'Antena 3 va començar una gran campanya de promocions per situar el format entre les seves apostes més ambicioses de la temporada televisivia. El grup va decidir apostar fort amb els fitxatges d'Eva González -amb una llarga experiència com a presentadora del talent de Televisió Espanyola Masterchef- i Juanra Bonet com a presentadora i copresentador de l'edició infantil, respectivament. La nova etapa del format també comptarà amb nous coaches. En aquest cas, seran Antonio Orozco, Pablo López, Luis Fonsi i Paulina Rubio.

A més., Antena 3 ha introduït una gran novetat a La Voz: la figura del «bloqueo». Durant les «Audiciones a ciegas», els coaches podran impedir als seus coaches rivals girar-se per elegir el talent de l'escenari, el que augmentarà la competitivitat del programa. Cada coach té només dues possibilitats de bloquejar als altres, de manera que, durant aquesta primera fase de càsting decisiu hi haurà vuit bloquejos.