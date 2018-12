«Sensación de vivir» es prepara per tornar, divuit anys després del seu final

Han passat divuit anys des de l'emissió de l'últim episodi de l'emblemàtica sèrie dels anys noranta Sensación de vivir ( Beverly Hills, 90210) i, de forma inesperada, tot sembla indicar que aviat podríem veure com els ha anat als seus protagonistes durant aquest temps. Segons diversos mitjans nord-americans, hi ha un projecte per fer reviure la ficció, estrenada el 4 d'octubre del 1990 al canal Fox i que va tenir un total de deu temporades. Segons aquesta informació, la producció encara es troba en una fase molt inicial, però ja tindria la confirmació dels actors Jennie Garth, Tori Spellin, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green i Gabrielle Carteris. Els seus responsables estan negociant amb Shannen Doherty i Luke Perry (Brenda i Dylan a la ficció).

El retorn no tindria res a veure amb el reebot emès pel canal The CW el 2008 sota el títol de Sensación de vivir: la nueva generación, que va durar cinc temporades i que va tenir Toti Spelling, Jennie Garth i Shannen Doherty reprenent els seus papers en la primera temporada.