El programa «Revolució 4.0», amb Xantal Llavina, s'emetrà també a TV3

Revolució 4.0, el programa de referència d'emprenedors i transformació digital que dirigeix i presenta la periodista Xantal Llavina a Catalunya Ràdio des de fa tres temporades, farà el salt a TV3 l'any vinent. L'eix principal de la versió televisiva serà l'entrevista a personatges rellevants del món d'Internet, economia o mitjans de comunicació, per conèixer les seves trajectòries, la seva experiència emprenedora i cap on s'encamina el futur del seu sector, en el marc de la quarta revolució industrial. El programa mostrarà les històries d'emprenedors que destaquen en els seus sectors i també com afecten els ciutadans els canvis tecnològics.