L'excampió avianès Marc Coma s'incorpora a l'equip que segueix el dia a dia del Dakar del 2019 a TVE

Teledeporte de TVE emet avui (22.05 h) un programa previ a l'inici del Ral·li Dakar 2019 que serveix d'aparador per als participants, vehicles i patrocinadors.

La cadena va gravar el 10 de novembre passat, un any més al circuit de Les Comes, de Súria, el programa previ al Dakar, en el qual TVE presenta tots els participants de l'Estat que participaran en el ral·li més dur del món.

El circuit surienc es va convertir en un parc tancat de motos, buguis, cotxes i camions de competició i va ser l'escenari de la gravació molts dies abans perquè els pilots havien d'embarcar vehicles i equipatge el 22 de novembre al port de Le Havre, a França, per anar al punt de sortida de la prova, Lima, al Perú. Entre les cares més prestigioses del Dakar hi va participar el castellfollitenc Moi Torralladorna, Nani Roma, Gerard Farrés, Laia Sanz i Isidre Esteve.

L'espai d'avui serà l'inici de la cobertura del ral·li Dakar del 2019 de TVE, amb un programa especial diari del 6 al 17 de gener, també a Teledeporte, que serà presentat per Marc Martín, amb els comentaris del pentacampió avianès Marc Coma en l'apartat de motos, que s'incorpora al programa, i els del manresà Pep Vila en camions, comentarista per segon any.