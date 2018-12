Marc Timón estrena obra al concert de Sant Esteve de TV3

TV3, Catalunya Ràdio i Catalu-nya Música transmetran dimecres (19 h) simultàniament i en directe, des del Palau de la Música Catalana, el tradicional concert de Sant Esteve de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau amb un conjunt instrumental i l'organista Juan de la Rubia. Una transmissió que permetrà assistir, entre d'altres, a l'estrena de la composició original del Poema èpic de Nadal, obra de Marc Timón.

Aquest Sant Esteve s'estrenaran tres composicions originals d'autors catalans. L'esmentada de Marc Timón és una obra per a piano a sis mans, orgue a quatre mans, flauta i violoncel que cantaran conjuntament els cors de l'Orfeó Català i el Cor de Cambra.

D'altra banda, Joan Magrané ha escrit Mai no arribarà, basada en un poema de Màrius Sampere, poeta convidat del Palau aquesta temporada, i que interpretarà el Cor de Cambra.

Mentre que la peça Ave Maris Stella de Josep Maria Guix, compositor convidat també aquesta temporada, l'estrenarà el Cor Jove.

Aquest any, en el concert de Sant Esteve es presentarà un format més tradicional, amb un programa de nadales i cançons catalanes i d'altres països. Tindrà una estructura circular: els cors cantaran conjuntament més vegades i les intervencions de cadascun estaran més unificades per donar més agilitat al concert.

Així, la vetllada començarà amb Angelus ad virginem (arranjament de Darius Battiwalla) cantat per tots els cors de lOrfeó Català, excepte el Cor Petits, i el Cor de Cambra, dirigits per Simon Halsey.

Destaquen els arranjaments encarregats per a aquest concert de les cançons A Betlem me'n vull anar, arranjat per Marian Márquez, que interpretaran els homes de l'Orfeó Català i del Cor Jove, i els cors Petits i Mitjans.

Marc Timón ha arranjat Carols of the Birds, de William G. James, que cantaran tots els cors de l'Escola Coral, i la tradicional El noi de la mare, interpretada per les dones de l'Orfeó Català, del Cor de Cambra i del Cor Jove, el Cor de Noies i el Cor Infantil.

L'Orfeó Català també interpretarà la cançó tradicional xinesa Molihua, que va preparar per a la gira a la Xina de l'octubre passat. El solista del grup Obeses, Arnau Tordera, cantarà conjuntament amb el Cor de Cambra Les bèsties del Naixement, una peça arranjada per ell.