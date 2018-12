La Xarxa munta una festa a «Ben trobats» per acomiadar el 2018

L'humor, la música, el mentalisme i la màgia són alguns dels elements de la gran festa en què es convertirà aquest Cap d'Any el programa Ben trobats, que es podrà seguir a través de les televisions locals. El grup tribut a Tom Jones, Arkano and the Soul Pumpettes, i la música d'Alice and the Wonders i del grup vocal TNT marcaran el ritme de la Sala El Siglo, al recinte del Mercantic de Sant Cugat del Vallès.

L'actriu Maria Molins presentarà uns fragments de l'obra Cabareta, els jocs del Mag Marín, el mentalisme de David Baró i l'estil de la Dandi Escola de Ball de Mollet del Vallès intentaran deixar l'espectador bocabadat.

També hi tindrà un paper destacat el bàrman italià de Flair Crew, Filippo Tadei, expert en cocteleria «flair», la seva modalitat acrobàtica. I un col·laborador habitual del programa, el professor Sebastià d'Arbó, farà els pronòstics del 2019.

Clara Tena dirigirà i presentarà el programa, que tindrà la participació de David de Dios (sotsdirector del programa) i els periodistes habituals del magazín: Bàrbara Sedó, Martí González i Oriol Car-reras.