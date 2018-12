La 2 mostra l'increïble món sonor de la comunicació animal

Sabíeu que alguns ratpenats se saluden entre ells i que les cigales són tan sorolloses com un grup de rock en concert? Aquesta i altres singularitats del món sonor de la comunicació animal es revelen al programa ¡Qué animal!, que es podrà veure avui (17 h) i el divendres 4 de gener (9 h) a La 2 de TVE.

També sabrem quina au és capaç de cantar en diferents dialectes i quina altra espècie utilitza el seu cant per indicar que serà un bon pare de família.

¡Qué animal! arriba al final de la tercera temporada amb un capítol dedicat a la comunicació animal. Totes les espècies necessiten comunicar-se, però en la naturalesa les formes de produir sons són bastant limitades. Els mamífers, per exemple, ho fem gràcies a l'aparell respiratori. Però, com s'ho fan els ocells, que no tenen cordes vocals? O els grills i les cigales, que no tenen pulmons?

En aquest episodi s'expliquen aquestes qüestions i es convida a descobrir altres aspectes fascinants de la comunicació animal. Per cert, és el rossinyol mascle, amb el seu cant, qui revela a la femella les habilitats paternes.

¡Qué animal! ha obtingut diversos premis al llarg del seu recorregut perquè desperta la curiositat científica en els espectadors.