Carles Puigdemont és entre els personatges de l'any per al diari alemany Frankfurter

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont forma part del gairebé mig centenar de personatges protagonistes del 2018 per al diari alemany Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), juntament amb la soprano Montserrat Caballe, entre d'altres. Fotos de tots dos figuren en la portada de l'edició dominical del diari germànic, així com les del president francès, Emmanuel Macron; el nord-americà, Donald Trump; la cancellera alemanya, Angela Merkel; i la primera ministra britànica, Theresa May.

El FAZ també inclou, amb el titular «Ells van ser 2018», fotografies del difunt expresident nord-americà George H. W. Bush i del príncep Enric de Gal·les amb la seva dona, Meghan Markle, a més del príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman.

El diari conservador, com altres mitjans alemanys, ha seguit la situació a Catalunya durant aquest any, en el qual Puigdemont va ser primer detingut en territori alemany i posteriorment posat en llibertat després que la Justícia d'aquest país tanqués el procés de la seva extradició a Espanya. L'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein, el land en què va ser detingut, va considerar el juliol passat «no admissible» el càrrec de rebel·lió contra Puigdemont, malgrat que la Fiscalia n'havia demanat el lliurament a Espanya.