Helena Garcia Melero i Marc Ribas presenten les campanades

Aquesta nit, a partir de les 23.50 h, Helena Garcia Melero i Marc Ribas seran els encarregats de presentar la transmissió de les campanades de Cap d'Any des de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. La ciutat rebrà el nou any amb un espectacular muntatge multimèdia.

La companyia francesa Groupe F, amb Christophe Berthonneau com a director artístic, ha creat l'espectacle, amb música original del creador sonor Scott Gibbons. Creat expressament per a aquesta ocasió, parteix de la tradició de menjar els 12 grams de raïm per celebrar l'entrada del nou any. Un espectacle de 24 minuts de durada que combina l'actuació de 4 actors en suspensió amb elements com el foc, la llum, efectes pirotècnics i videoprojeccions.

A partir del joc numèric amb el número 12, s'iniciarà l'espectacle evocant 12 mesos de l'any que s'acomiaden fent un viatge a través dels diversos llocs del món on ja ha arribat el 2019; continuaran les 12 campanades, on entraran en escena tots els elements escènics; i els 12 desitjos per al nou any, un per cada mes del 2019, que faran referència a diversos paisatges.