«La Hora Musa» finalitza la temporada amb un especial de cançons extra

La primera temporada de «La Hora Musa», el programa de música en directe de la 2 presentat per Maika Makovski, tancarà la seva primera temporada aquest dimarts i, per a celebrar l'entrada de l'any nou, ho farà amb un especial de cançons extra que la majoria de bandes nacionals i internacionals van deixar gravades en la seva visita. Entre tots els artistes, es troben Enrique Bunbury amb la seva cançó Más alto que nosotros el cielo, The Hellacopters amb My Mephistophelean Creed, Soleá Morente amb Amores i Simple Minds amb Summer.