El canal 33 estrena aquesta nit el documental de la BBC «Els ossos de la neu»

Avui a les 22.55 h, el canal 33 estrena Els ossos de la neu, un documental de la BBC que ha seguit un llarg viatge pel pol nord emprès per una mare ossa i els seus cadells durant més de 600 quilòmetres. Després d'una hibernació de set mesos, els ossos polars emprenen a la primavera un trajecte de 600 quilòmetres cap a la banquisa del pol nord, rica en foques, on s'estan fins a final d'estiu, atipant-se i acumulant greix per sobreviure al llarg hivern. En aquest documental se segueix el viatge d'una mare amb dos cadells, i el públic és testimoni de tots els perills que troben pel camí fins arribar a la seva destinació.