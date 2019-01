RTVE selecciona les deu cançons que competiran per ser al festival d'Eurovisió

La selecció de les deu cançons que aspiren a representar Espanya al festival d'Eurovisió del 2019 ha finalitzat. RTVE ha triat els set temes que s'uniran als tres més votats pels usuaris de RTVE.es. Les deu cançons participaran a la gala que La 1 emetrà pròximament perquè el públic decideixi quin tema i quin artista de la darrera edició d' Operación Triunfo acudiran el pròxim mes de maig a Tel-Aviv.

Les set cançons escollides per la comissió d'avaluació han estat: Hoy soñaré (de Jesús Cañadilla i Alejandro de Pinedo), que interpreta Sabela; La venda (d'Adrià Salas, el cantant de La Pegatina), que canta Miki; Nadie se salva (de Maria Peláe, Nil Moliner i Javi Garabatto), a la qual posaran veu Natalia i Miki: No puedo más (de Leroy Sánchez, Louis Biancaniello i Nolan Sipe), a càrrec de Famous, que es va proclamar guanyador de l'última edició del talent de Televisió Espanyola.

Així mateix, també han estat seleccionades Qué quieres que haga, (de David Santisteban i Índia Martínez), interpretada per Julia; Se te nota (de Juan Pablo Isaza i Juan Pablo Villamil, de la banda colombiana de pop-rock Morat), per Carlos Right i Todo bien (de Sananda, Chris Wahle, Andreas Öhrn i Juan Carlos Fuguet López), cantada per Marilia.

Aquests set temes se sumen als tres més votats pels usuaris de RTVE.es, que també participaran a la gala de preselecció: Muérdeme (Juan Luis Suárez, David Feito, d'El Sueño de Morfeo, Victòria Riba, Núria Azzouzi i Rosa Martínez), a càrrec de María; Hoy volveré a reír otra vez (de Jacobo Calderón i Álex Ubago), per Noelia, i La llave (de Merche i Ander Pérez, Núria Azzouzi i Rosa Martínez), que cantarà Natalia.

Els compositors de cada peça es posaran a treballar amb els concursants d' Operación Triunfo a partir del pròxim dilluns, amb l'objectiu de donar forma final a cada una de les cançons. A partir d'aquest moment, RTVE posarà en marxa un procés per tal d'escollir la cançó que representarà Espanya al festival de la cançó, que se celebrarà el mes de maig a Israel.