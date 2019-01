L'espai d'humor i ciència «Wifileaks» no continuarà al canal #0 de Movistar +

Adeu a WifiLeaks, un dels formats estrella de la programació de tarda de #0, el canal de Movistar +. El programa de Patricia Conde i Ángel Martín, que es va estrenar el mes de març passat, no continuarà després que la plataforma de pagament hagi decidit cancel·lar la seva producció. Segons informa el portal El Televisero, l'espai posa punt final per donar cabuda a nous projectes que enforteixin el catàleg de la cadena. No obstant això, i segons informa Formula TV, Patricia Conde i Ángel Martín, la parella que va saltar a la fama amb Sé lo que hicisteis (La Sexta), està treballant en un nou projecte televisiu, encara sense cadena.