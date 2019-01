«Com si fos ahir» torna a la sobretaula de TV3 amb nous interrogants

A partir d'avui, a les 15.55 h, torna a TV3 la sèrie de la sobretaula Com si fos ahir. Després de l'aturada nadalenca, els excompanys d'institut es reuneixen de nou amb noves històries i amb la presència de nous personatges, interpretats per Borja Espinosa, Jordi Oriol i Montse Esteve. La sèrie torna després de les vacances de Nadal amb nous interrogants per respondre. La Vero i el Jordi, per exemple, no es posen d'acord amb la decisió de ser pares. Renunciarà la Clàudia al seu fill? Quin paper hi jugarà el Miquel? Com serà el comiat del Bernat, que ha decidit tornar als Estats Units? I l'Anna, anirà a fer la volta al món? També caldrà veure com evoluciona la relació de la Gemma amb l'Octavi. La Gemma, precisament, retrobarà la seva germana, amb qui no té contacte des de fa anys. Què va passar? La Júlia voldrà conèixer el seu pare biològic, i això, a l'Eva, la posarà molt nerviosa. El Quim i la Cati juguen amb foc, estan a punt de fer-se amants sense deixar les seves parelles. L'Andreu està fart de la feina i decidirà fer canvis importants a la seva vida. La Sílvia es farà amiga del Fèlix, l'encarregat de la cafeteria del costat de la botiga, cosa que desagradarà al Jordi. I l'Helena i els seus fills estan a punt de tornar de Mèxic.

Any nou, cares noves. A partir d'aquest any tres nous rostres passaran a formar part de l'entorn dels protagonistes. Montse Esteve serà la Montse, germana de la Gemma, amb un secret del passat familiar que va fer que perdessin el contacte des de petites i que la Gemma tallés tota relació amb la família. Una mort farà que es retrobin. Borja Espinosa és l'Aimar, el pare biològic de la Júlia. Ha arribat el moment en què la filla de l'Eva vol saber qui i com és el seu pare. L'Eva s'hi avé, però primer ha de parlar amb ell, ja que va decidir quedar al marge de la família. I Jordi Oriol és el Fèlix, el responsable del forn cafeteria que hi ha al costat de la botiga de la Sílvia. La relació no comença bé, però de mica en mica es va arreglant i al final es cauran bé.