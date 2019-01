Patricia Conde i Ángel Martín es queden sense «WifiLeaks»

La plataforma de Telefónica ha cancel·lat el programa 'WifiLeaks' presentat per Patricia Conde i Ángel Martín. L'espai d'actualitat i de futur amb humor ES va començar a emetre el 19 de març deL 2018, en què els dos humoristes de 'Sé lo que hicisteis' es van tornar a trobar a la televisió després de 7 anys com a companys.

El retrobament dels presentadors va causar una gran expectació per part de l'audiència de pagament de Movistar. L'error del programa va ser decidir anar-se'n de vacances el 7 de juny, nomé tres mesos després de la seva estrena.

'WifiLeaks' va buscar ser impulsat a la tornada de vacances mitjançant un canvi d'horari, passant d'emetre's de les 20:00 a les 21:30 hores, coincidint amb altres programes amb molta audiència del mateix perfil com 'El Intermedio' o 'El Hormiguero '.

La manca d'audiència ha causat la cancel·lació del programa i Movistar haurà de buscar una alternativa per cobrir l'espai on s'emetia 'WifiLeaks', que la setmana que ve ja no es farà.