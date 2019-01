Cristina Puig relleva Laura Rosel al capdavant del «Preguntes freqüents»

El programa Preguntes Freqüents de TV3 enceta l'any amb nou rostre al capdavant. Segons va avançar el diari El Món i va confirmar TV3, Laura Rosel, que en el seu moment va entrar en substitució de Ricard Ustrell, deixa el lloc de presentadora a Cristina Puig. Segons el diari esmentat, la decisió ha estat presa per la productora del format, El Terrat. Així, Puig s'estrenarà com a presentadora de l'espai de debat aquest dissabte, 12 de gener, quan és previst que arrenqui la temporada. Rosel s'hi va incorporar ara fa un any, després que Ricard Ustrell anunciés que deixava el programa un cop finalitzats els quatre mesos de contracte.