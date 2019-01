L'actor Queco Novell «desmunta» els tòpics sobre els catalans amb molt d'humor

TV3 estrena aquesta nit Trenquin tòpics, el primer programa de la televisió pública que «desmunta» els tòpics que pesen sobre els catalans (garreperia, pactisme, seny i rauxa, escatologia, etc.). L'espai els abordarà en deu lliuraments i en clau d'humor, conduït per Queco Novell. L'actor –i les intervencions impertinents de la seva «consciència»- fan un treball de camp en què provoquen situacions on sorgeix el tòpic, o bé s'observa, acompanyat per convidats populars com Joan Pera, Llucia Ramis, Sílvia Soler, John Carlin, Liz Castro o Jair Domínguez.

«L'objectiu és entretenir i riure, i fer una cosa una mica diferent d'allò a què estem acostumats a TV3. Riure'ns de nosaltres, però de veritat», va resumir ahir Pol Izquierdo sobre l'esperit del programa. Cadascun dels deu capítols estarà dedicat a un tòpic sobre els catalans, entre els quals hi ha el caràcter rondinaire, pactista, escatològic, treballador, avorrit, estalviador o l'equilibri entre el seny i la rauxa.

L'espai renuncia intencionadament a l'element divulgatiu «que tant agrada al públic de TV3», va subratllar Izquierdo, per abraçar l'humor i les ganes d'entretenir per sobre de tot. Queco Novell, com a presentador, aborda a cada programa un dels tòpics amb l'ajuda (o el destorb) de la seva pròpia consciència, una figura que encarna el mateix actor i que és l'agosarat i políticament incorrecte que «demana mambo».

Plegats recorren diversos escenaris i situacions, a la manera de treball de camp, on apareix el tòpic o s'observa com a espectador. Des d'un concurs de seducció fins a una conversa sobre misèries escatològiques; la rauxa artística en un assaig de la Fura dels Baus; un passeig en Ferrari per saber quina relació hi ha entre diners i ostentació; i radiografies dels tòpics en converses amb convidats com Roger Mas, Laia Sanz, Valero Sanmartí, o fins i tot un capítol dedicat al Procés català –convertit avui en dia en tot un gran tòpic- amb la participació d'Antonio Baños, Maiol Roger i Enric Vila.