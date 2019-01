«Mentes criminales» tindrà una quinzena i última temporada a la CBS

La cadena CBS ha anunciat la renovació de Mentes Criminales per una quinzena temporada, que serà tanmateix l'última. La temporada estarà formada per només deu episodis que es rodaran aquesta mateixa primavera i de forma consecutiva als episodis de la catorzena temporada actualment en producció. La ficció, el repartiment de la qual està actualment format per Joe Mantegna, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Aisha Tyler, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez i Daniel Henney, conclourà la seva trajectòria amb un total de 325 episodis, el que la convertirà en una de les sèries de més durada de la història de la televisió d'arreu del món.