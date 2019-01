Netflix prepara una sèrie basada en el film«Algú va volar sobre el niu del cucut»

Netflix ha fet oficial el fitxatge de Sharon Stone com a protagonista de la seva nova sèrie, Ratched. La nova producció de Ryan Murphy serà una preqüela de la pel·lícula Algú va volar sobre el niu del cucut, la pel·lícula que va fer història el 1975. Sota la direcció de Milo? Forman i el protagonisme de Jack Nicholson, va ser la segona pel·lícula que va guanyar els cinc Premis Oscar més preuats: Millor pel·lícula, director, actor, actriu i guió adaptat. A més, ara com ara segueix sent l'única que també va obtenir aquests cinc reconeixements en els Globus d'Or.