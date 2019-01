«Radio Gaga» acomiada la temporada des de la presó de Quatre Camins

Manuel Burque i Quique Peinado passen la Navidad en la carcel al costat dels 1.300 reclusos del centre penitenciari de Quatre Camins i una part dels seus treballadors, en l'últim lliurament de la tercera temporada de Radio Gaga, que aquesta nit emetrà el canal #0 de Movistar + a partir de les 22 h. Espanya té una població reclusa de més 58.000 interns, una de les més altes d'Europa. Abans d'entrar a Quatre Camins, Burque i Peinado han de buidar les butxaques de mòbils i carteres i deixar els prejudicis a la porta. L'Eva, una funcionària de presons, els acompanya a repartir transistors per la cuina, el gimnàs i la botiga de presó. Durant el passeig els demana que no preguntin als interns pels delictes que han comès per preservar la seva intimitat. Però pels micròfons de l'estudi se senten tota mena de confessions. El primer a acostar-se és un home graduat en Dret que abans d'entrar a la presó treballava com a comercial i tenia una vida normal. «En entrar a la presó, ho perds tot: la nòvia, la feina i fins el número de telèfon. Desapareixes de la societat».