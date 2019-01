La sèrie «The Walking Dead» arribarà a la desena temporada al canal AMC

Encara que les audiències fa temps que van a la baixa, tot sembla indicar que el canal AMC té previst renovar The Walking Dead per una nova temporada. Segons informa el portal nord-americà Spoiler TV, encara que de moment no hi ha hagut confirmació oficial sobre aquesta renovació per una desena temporada, la cadena té previst anunciar-ho en les pròximes setmanes. Segons aquesta mateixa informació, els responsables de la ficció apocalíptica podrien treballar amb una temporada final que servís per tancar tots els fils argumentals i que comptaria amb menys episodis del que és habitual.