El fiscal demana arxivar la causa contra el còmic Dani Mateo

La Fiscalia de Madrid ha demanat l'arxivament de la causa oberta contra l'humorista català Dani Mateo per mocar-se amb la bandera d'Espanya en una escena del programa El intermedio de La Sexta, ja que emmarca l'actuació dins d'una posada en escena «desafiadora» o «crítica».

En un escrit remès al titular del jutjat d'instrucció número 47 de Madrid, el ministeri públic creu que l'acte que es retreu a Mateo no va més enllà d'una «certa dosi» de provocació «permesa per a la transmissió d'un missatge crític des de la perspectiva de la llibertat d'expressió». Descarta, per tant, que hagi quedat acreditat un suposat delicte d'ofenses o ultratge a símbols d'Espanya o les seves comunitats efectuat amb publicitat i un delicte d'odi pels quals el va denunciar l'organització Alternativa Sindical de Policia.

Mateo va ser denunciat després d'interpretar un esquetx en un programa El intermedio, en el qual, mentre llegia el prospecte d'un medicament antigripal, esternudava i es mocava amb la bandera d'Espanya. «Perdó, perdó què he fet? Jo no volia ofendre a ningú. [...] No volia ofendre ni els espanyols, ni el rei ni molt menys els xinesos que venen aquests draps. No, drap, no, drap tampoc», deia en el vídeo. La Fiscalia destaca que «ni pel context, ni pel contingut, ni per les circumstàncies, ni per les finalitats perseguides, es descobreix en el fet executat un propòsit ofensiu o de menyspreu a la bandera que permeti sostenir que ens trobem davant un delicte d'ultratge».

Segons el Ministeri Públic, l'actuació de Mateo no es va acompanyar ni d'una conducta violenta ni d'expressions o gestos vexatoris o que justifiquessin o promoguessin el menyspreu.