Televisió Espanyola assegura que no deixarà descansar «Operación Triunfo»

Encara que inicialment s'havia especulat sobre la possibilitat de fer un any de descans, finalment Operación Triunfo tindrà tercera edició la temporada vinent. Així ho ha confirmat el director de la televisió pública, Eladio Jareño, en una entrevista al portal Formula TV, on ha assegurat que «el format no descansarà. El que cal veure és quan comencem. La temporada va des de setembre del 2019 al juny del 2020 i cal veure quan fem la nova edició». Jareño ha explicat a més que la data exacta d'emissió dependrà, entre altres factors, de la resta d'apostes de Televisió Espanyola per a la nova temporada.