Movistar aborda el poliamor amb la sèrie «El embarcadero»

Movistar estrena aquesta nit El embarcadero, el nou projecte de ficció de l'equip de La casa de papel rodat a València i a l'entorn de l'Albufera. Es tracta d'una producció que neix amb l'objectiu de fer un exercici de «funambulisme d'emocions» en el qual s'aborda, «sense culpes» ni «prejudicis», el poliamor i, paral·lelament, la unió entre dues dones que han compartit parella i ara s'enfronten juntes a la seva pèrdua. Una ficció «sense artificis», però de muntatge «molt innovador», que planteja diverses preguntes al voltant de la capacitat d'estimar.

Així ho han explicat els seus creadors, Álex Pina i Esther Martínez. El embarcadero pren el thriller com a «perxa», però el seu «gran misteri» és «què passa emocionalment» als seus protagonistes i «com va ser el seu procés», assegura Esther Martínez. Ambientada en l'actualitat, els seus vuits capítols relaten la història d'Alejandra (Verónica Sánchez) i Verónica (Irene Arcos), els destins de les quals s'entrellacen després de la sobtada mort d'Óscar (Álvaro Morte), l'home amb el qual compartien, per separat, les seves respectives vides.

«El prejudici cap a qui enganya la seva parella és universal», lamenta la seva creadora, que admet que, per això, resulta «molt complicat» escriure una història en la qual l'espectador no rebutgi el personatge d'Óscar per la seva poligàmia. «Imagina't que tens dos fills i et fan triar. Si l'amor és genuí, ¿quina decisió has de prendre? ¿I per què cal triar, no és una cosa cultural? No es pot estimar dues persones?», planteja.

En aquest sentit, Álex Pina ressalta la vocació que «no hi hagi culpables ni prejudicis» i que el «focus moral no estigui ja on es posa habitualment». Els tres personatges principals –l'infidel, l'esposa enganyada i l'amant– estan «molt prejutjats pel nostre codi judeocristià», assevera, abans d'avançar que la sèrie vol «esbor-rar aquesta càrrega».

Pina també posa el focus en el fet «transgressor» del «tàndem» format per l'amant i la vídua, una unió que «millora la vida de les dues dones», com en el cas d'Alejandra, que «adquireix més dimensió en la seva vida» arran de conèixer l'altre amor del seu marit. «Fem un funambulisme amb les emocions», afegeix el creador de la nova aposta de Movistar.