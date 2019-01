Netflix es planteja renovar la reeixida «You» per a una tercera temporada

A final de desembre del 2018, la plataforma Netflix va estrenar You, tot i que ja s'havia emès anteriorment al canal nord-americà Lifetime. La sèrie d'intriga protagonitzada per l'actor Penn Badgley ha tingut molt bona acollida a la plataforma de continguts en streaming, i ha llançat a la popularitat una ficció que està a punt de començar a rodar la seva segona temporada. Lifetime ja va anunciar fa uns mesos que You tindria una segona part. Ara, la directora executiva i cocreadora de la ficció Sera Gamble ha afirmat a Cosmopolitan UK que ja estan pensant a renovar-la per a una tercera temporada.