Matteo Salvini i l'avenç dels moviments d'extrema dreta, avui al «30 minuts»

Aquesta nit, a partir de les 21.55 h, el programa 30 minuts de TV3 emetrà la producció Salvini: ultres a l'assalt d'Europa, que analitza la figura de Salvini, símbol del creixent moviment d'extrema dreta populista i xenòfob arreu del territori europeu, i com la seva coalició s'està convertint en la punta de llança per assaltar i reformar des de dins les institucions del Vell Continent. Matteo Salvini és, des de fa més de mig any, el vicepresident i el ministre de l'Interior d'Itàlia, i en aquest temps s'ha convertit en un símbol del creixent moviment d'extrema dreta populista i xenòfob europeu.