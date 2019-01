Gillian Anderson serà la primera ministra Margaret Tatcher a «The Crown»

Amb la seva tercera temporada encara pendent d'estrena, Netflix ja ha confirmat un dels fitxatges estel·lars per a la quarta tanda d'episodis de The Crown. Segons informa el portal Deadline, l'actriu Gillian Anderson ( Expediente X) es posarà en la pell de la primera ministra Margaret Thatcher, que serà un dels personatges clau en la quarta temporada de la sèrie creada per Peter Morgan. La inclusió de Thatcher aporta pistes sòlides sobre fins on arribarà la tercera temporada, que arrencarà el 1963, després d'un pronunciat salt temporal que s'ha saldat amb la renovació del repartiment.