TVE prepara «Malaka», un thriller d'acció amb Maggie Civantos de protagonista

Televisió Espanyola i la productora Globomedia treballen amb un nou projecte de ficció. Segons informa Formula TV, es tracta d'una aposta pel thriller i l'acció que porta per títol Malaka. El punt de partida és la troballa a les platges malaguenyes del cadàver de la Noelia, la filla d'un important empresari, el que desencadenarà una investigació no exempta de pressions per part de la policia. La ficció, creada per Daniel Corpas Hansen, tindrà la participació de Javier Olivares ( El ministerio del tiempo) com a productor executiu i, segons Vertele, amb l'actriu Maggie Civantos ( Vis a Vis) com a protagonista.