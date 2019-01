Mercedes Milá desembarca a Movistar+ amb el nou format «Scott & Milá»

El retorn de Mercedes Milá a la televisió està cada vegada més a prop. Movistar+ ha començat la promoció de Scott & Milá, un nou format en què la presentadora torna a la petita pantalla dos anys després del final de Convénzeme (BeMad). En aquest nou programa, la popular periodista catalana farà «coses que a mi m'importen i que no he fet mai abans», explica Milá, segons un comunicat de la plataforma. «Crec que mai a la vida hi ha hagut un programa de televisió que porti el nom d'un gos en el títol abans que el de la presentadora», afegeix Milá sobre un programa en què compartirà protagonisme amb un gos.