Alexandra Jiménez i Pablo Echarri protagonitzaran la sèrie «Atrapa a un ladrón»

Alexandra Jiménez i Pablo Echarri encapçalaran l'elenc de la sèrie Atrapa a un ladrón, basada en el clàssic homònim d'Alfred Hitchcock. La coproducció entre Viacom International Studios i Paramount Network arribarà al canal la pròxima primavera, tot i que començarà a rodar-se aquest pròxim mes de febrer entre Espanya i Argentina. Jiménez, una de les actrius més en forma a Espanya amb pel·lícules com Les distàncies o Superlópez, entre d'altres, serà l'en-carregada de donar vida a la protagonista femenina de la sèrie, Lola Garay, un inspectora de policia i alhora dona de l'exlladre Juan Garay. Per la seva banda, Pablo Echarri, que s'ha convertit en un dels actors argentins més populars i prestigiosos del cinema i la televisió, interpretarà Juan Garay, també conegut com El Gato.

La sèrie ha estat creada per Javier Olivares, un dels showrunners més ben valorats a Espanya i responsable de l'èxit de diverses produccions espanyoles que han triomfat tant a escala local com en el panorama internacional, com Isabel o El Ministerio del Tiempo.