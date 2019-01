«Sense ficció» refà la història de l'accident del tren Alvia, el 2013, a prop de Santiago

Aquesta nit, a les 21.55 h, el programa de TV3 Sense ficció estrena Frankenstein-04155, un documental del director gallec Aitor Rei, fruit d'un treball d'investigació de més de 4.000 hores i dos anys de rodatge, que narra la història que s'amaga darrere de l'accident del tren Alvia que va descarrilar a prop de Santiago el juliol del 2013 i que va causar 81 morts i 140 ferits.

El tren Alvia S-730 va encarar el revolt d'A Grandeira a 191 km/h en lloc dels 80 permesos, va sortir de la via i van bolcar la màquina i bona part dels vagons. En un primer moment, tota la culpa va recaure sobre el conductor del tren per haver-se saltat la limitació de velocitat, però el documental demostra que no en va ser l'únic responsable.

Les presses per inaugurar la línia entre Madrid i Ourense van fer rebaixar els estàndards de seguretat, tant del comboi com del tram final de la línia, on no es va instal·lar el sistema de seguretat ERTMS que frena automàticament els combois. El documental aporta proves que la tragèdia va passar per una cadena d'errors i negligències, responsabilitat d'ADIF, Renfe i el ministeri de Foment. El conductor va ser simplement l'última peça de la cadena.

El títol del documental fa referència, d'una banda, al número de registre de l'Alvia (04155) que va descarrilar i, de l'altra, al sobrenom «Frankenstein» amb el qual era anomenat el model Alvia S-730, l'accidentat, per molts dels maquinistes i un exdirectiu de Renfe, perquè estava fet a partir de fragments d'altres trens. Estudis recents demostren que una d'aquestes peces va contribuir a fer descarrilar el comboi. El documental revela que el model de tren Alvia pesa 32 tones més del que permet Renfe.

Tot seguit, el programa recupera Iak-42, que posa algunes llums sobre els errors gravíssims en la identificació dels cadàvers del Iak-42, un avió de l'exèrcit espa-nyol procedent de l'Afganistan, el Iak-42, que es va estavellar a Turquia l'any 2003.