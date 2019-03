Els periodistes lliuren el premi Plata al servei de premsa dels Bombers i el Plàtan a la DGAIA

La demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes va lliurar ahir els Premis Plata i Plàtan 2018. Els guardons es van entregar en el marc del cicle Pessics de vida i amb la periodista Laura Rosel com a convidada.

En aquesta edició, el premi Plata va ser per al servei de premsa de Bombers de la Generalitat. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), per la seva banda, va rebre el premi Plàtan per la falta de transparència informativa. L'acte es va celebrar a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa, que es va omplir.

El periodista de Catalunya Ràdio Ernest Macià, manresà i company de generació a la facultat, va fer una entrevista pessigada d'humor i d'ironies en què va trobar la resposta d'una Laura Rosel que oferia la seva cara més transparent. Va ser tan pública com sobtada la seva sortida inesperada del programa FAQS de TV3. I ahir va admetre que encara no ho entén i que la va deixar tocada. Recuperada del cop, però, ara diu sentir-se feliç de fer feines com les entrevistes que es poden llegir a l'Ara. Rosel va estar reivindicativa a l'hora de demanar millors condicions laborals per als periodistes i més atenció per a les periodistes. «A les redaccions hi ha més dones, als despatxos pràcticament cap», va assegurar.

A continuació, es van lliurar els premis de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, en la seva tercera edició. Aquests guardons, instaurats per l'associació de periodistes de la Catalunya Central Apunt, van ser recuperats fa dos anys per la demarcació del col·legi després de nou anys sense lliurar-se. Els guanyadors es van votar a proposta dels mateixos periodistes col·legiats en una assemblea oberta el passat 23 de novembre.

El premi Plàtan 2018 ha estat per a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), i el va recollir la cap de comunicació del departament de Treball, Afers Socials i Família, Natàlia Touzón. El guardó vol evidenciar la poca transparència informativa i l'objectiu és incentivar que aquesta relació amb els mitjans de la Catalunya Central millori. Touzón va recordar que sovint la informació que es tracta és de menors i, per tant, «molt delicada» i va demanar, també, responsabilitat al col·lectiu periodístic a l'hora de respectar el dret a la intimitat dels menors. Touzón va assegurar que el seu equip treballarà per «millorar la informació que facilitem als mitjans i esperem tornar a Manresa l'any vinent a recollir, aquest cop, el premi Plata».

Per la seva banda, el premi Plata 2018 ha estat per al servei de premsa dels Bombers de la Generalitat, per la seva professionalitat i la bona disposició a l'hora d'atendre els periodistes. La cap de l'Àrea de Comunició d'Extició d'Incendis, Núria Iglesias, va ser l'encarregada de recollir el guardó. Iglesias va recordar que justament el servei de premsa es va crear després dels focs al Bages i va agrair el premi.