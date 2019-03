El Col·legi de Periodistes organitza un curs de tècniques de redacció

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes organitza el curs «Tècniques avançades de periodisme escrit», per millorar la tècnica de redacció periodística. Es farà els dijous 4 i 11 d'abril, de 9.30 h a 13.30 h, a l'aula de formació de la seu de la demarcació, Plana de l'Om, 6, 1a planta, de Manresa. El curs és dirigit per Carles Singla. Les inscripcions s'han de fer on-line al web periodistes.cat i és obert a tots els professionals interessats en el món de la comunicació, siguin periodistes o no i col·legiats o no. Per als col·legiats en atur és gratuït.