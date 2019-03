TV3 estrena aquesta tarda la minisèrie britànica «Butterfly»

Aquesta tarda, a les 15.40 h, TV3 estrena, dins l'espai Tarda de cine, la minisèrie britànica de tres capítols Butterfly, coincidint que diumenge és el Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere. Produïda per Red Production Company per a la cadena ITV, la ficció explica la història d'en Max, d'11 anys, que s'identifica com a noia. El descobriment de la seva identitat i la relació amb els seus progenitors centra aquesta història creada i escrita per Tony Marchant, que es va entrevistar amb persones trans per a l'escriptura del guió, a través de l'associació Mermaids.

Mr. Selfridge, Peaky blinders), Butterfly és protagonitzada per Anna Friel ( Marcella), Emmett J. Scanlan ( The Fall, Hollyoaks) i Callum Booth-Ford ( Peaky blinders), que és qui es posa en la pell de Max i Maxine.

Escrita i creada pel guanyador d'un premi BAFTA Tony Marchant per La marca de Caín, aquesta minisèrie és una història familiar, sensible, que toca el cor. Se centra en el jove, Max, que mostra signes de disfòria de gènere i s'identifica com una noia.

La Vicky i l'Stephen són els pares separats de la Lily i en Max, un nen d'onze anys que sempre s'ha sentit com una nena. Quan en Max intenta treure's la vida, l'Stephen decideix tornar a casa pensant que així podrà reconduir el seu fill. Però en Max es reafirma en la seva identitat i demana que a partir d'ara se'l conegui com a Maxine.